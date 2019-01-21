Пройсс прокомментировала победу в масс-старте Рупольдинга

Новости спорта: Немецкая биатлонистка Франциска Пройс поделилась эмоциями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

Пройсс впервые в карьере стала победительницей гонки этапа Кубка мира. Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, уступившая победительнице менее секунды.

«Последний круг был просто невероятным! Я вышла первой с огневого и не знала, кто и на каком расстоянии будет бежать за мной. Пришлось смотреть на экран, потому что я не поняла ничего из того, что кричал мне тренер. Так я увидела, что только Ингрид вышла следом за мной. У нас с ней получилась отличная борьба! Вчера такое было с Тирил, а сегодня — с Ингрид. Когда она вышла вперёд на подъёме, я подумала, что, раз уж так, второе место тоже сойдёт, но на следующем спуске поняла, что всё же смогу побороться за победу! Я отдала все силы на финишной прямой! У нас с Ингрид уже была подобная ситуация в масс-старте в Нове-Место, но тогда ей удалось выиграть, а теперь я могу гордиться собой! Это моя первая победа, ещё и на домашнем стадионе — замечательный день!

В прошлом году я не могла отобраться в масс-старт, сезон был неудачным. Но теперь я рада, что могу соревноваться с лучшими биатлонистками и тем более победить! Это просто замечательно!» — приводит слова Пройс пресс-служба Федерации биатлона Украины.