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Нурмагомедов может выйти в октагон против Фергюсона

Нурмагомедов может выйти в октагон против Фергюсона
12:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Тренер россиянина Хавьер Мендес хочет, чтобы такой поединок состоялся.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в следующем поединке может встретится с Тони Фергюсоном. О таком варианте рассказал тренер Хавьер Мендес.

«Если президент UFC решит организовать бой, то, скорее всего, соперником Хабиба будет Тони Фергюсон. А я знаю Хабиба, он согласится на этот поединок.

Что же касается реванша для Макгрегора, то мы никогда не говорили о этом бое. Если я понимаю Хабиба, то его позиция заключается в том, что Конор должен заслужить этот бой. Нурмагомедов не выходит в октагон из-за денег, его больше интересуют правильные поступки», — сказал Мендес.

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Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229 Хабиб досрочно победил Макгрегора удушающим приемом.

Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в 2019-м году может состояться второй бой Нурмагомедова и Макгрегора.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Хавьер Мендес.
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