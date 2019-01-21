Выпить много допинга: российская фигуристка поделилась секретом стабильной формы

Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как стабильно выступать на высоком уровне.
Девушка заявила, что нужно пить правильный допинг, в правильных дозах. Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный, принимают допинг.
“Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить, - сказала Шаботова в прямом эфире.
- Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила фигуристка.
21 января 2019 г.
Напомним, ранее Маррей заявил, что антидопинговые правила мешают теннисистам нормально жить.