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Выпить много допинга: российская фигуристка поделилась секретом стабильной формы

Выпить много допинга: российская фигуристка поделилась секретом стабильной формы
12:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова пообщалась с болельщиками.

Юная российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Instagram рассказала, как стабильно выступать на высоком уровне.

Девушка заявила, что нужно пить правильный допинг, в правильных дозах. Фигуристка также добавила, что спортсмены, которые тренируются на московском катке Хрустальный, принимают допинг.

“Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить, - сказала Шаботова в прямом эфире.

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- Мне интересно, в Хрустальном пьют или не пьют? Конечно, пьют", - добавила фигуристка.

Напомним, ранее Маррей заявил, что антидопинговые правила мешают теннисистам нормально жить.

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Фигурное катание, Новости фигурного катания, Анастасия Шаботова.
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