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Бубка отправился в мировую олимпийскую столицу

Бубка отправился в мировую олимпийскую столицу
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Сергей Бубка в Лозанне участвует в мероприятиях Международного олимпийского комитета.

Президент Национального олимпийского комитета Украины, член исполкома МОК, олимпийский чемпион Сергей Бубка во время рабочего визита в Лозанну (Швейцария) принимает участие в ряде мероприятий.

Под его председательством состоялось заседание антуражной комиссии МОК, сообщили в пресс-службе НОК.

"Участники заседания уделили внимание обсуждению таких тем, как гендерное равенство, психологическое состояние спортсмена, предотвращение преследований и злоупотреблений в спорте, изменения в программе Олимпийской солидарности МОК и т.п.", - отметили в пресс-службе.

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Вместе с коллегами также Сергей Бубка принял участие в совместном заседании исполкома МОК и комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Члены комиссии представили свои основные достижения 2018 года и определили главные задачи на будущее.

Напомним, уже через год Лозанна, которая является мировой олимпийской столицей, будут принимать третьи зимние Юношеские Олимпийские игры. Координационная комиссия ЮОИ-2020, в состав которой входит Сергей Бубка, подробно ознакомится с ходом подготовки к престижному молодежному форуму.

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Все по теме:

Сергей Бубка, Олимпиада, МОК, НОК, НОК Украины.
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