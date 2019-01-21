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Обзор 31 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Обзор 31 тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч
15:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Минимальное поражение «Ледяных Волков», результативный матч в Кременчуге и напряжённый поединок белоцерковцев и харьковчан.

19 и 20 января состоялись три встречи в рамках 31-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. «Ледяные Волки» дали бой лидеру, но минимально уступили «Днепру», на выезде, «Донбасс» устроил настоящий погром «Кременчуку», а «Белый Барс» оказался сильнее своих преследователей из Харькова.

«Днепр» – «Ледяные Волки» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

В очередной раз подопечные Николая Сидорова провели достойный поединок в статусе аутсайдера пары, но текущий лидер первенства всё-таки добыл три очка на своей арене. Для хозяев всё складывалось лучшим образом до завершающих секунд второго периода. На этот момент херсонцы вели в три шайбы благодаря дублю Макарицкого и голу Бондаренко.

За несколько секунд до завершения второй 20-минутки «Волки» отыграли одну шайбу благодаря точному броску Сергея Микульчика. Защищаясь практически весь третий период, гости умудрились забить во второй раз за 20 секунд до конца встречи. Но для камбэка сил и времени у киевлян не хватило. Коллектив Пидгурского продолжает лидировать в регулярном чемпионате.

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«Кременчук» – «Донбасс» 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)

Катком по команде из Кременчуга проехалась донецкая команда. Исход встречи был практически предрешён ещё за первые восемь минут игры, когда «Донбасс» забросил сопернику четыре безответных шайбы. Градус матча поднялся до предела, хоккеисты часто нарушали правила и действовали грубо. Драки и такие действия привели к тому, что команды на двоих заработали 21 удаление за весь поединок.

Попытки вернуться в игру у хозяев не вышли. Во втором периоде подопечные Сергея Витера только увеличили свой перевес, а в заключительные 20 минут довели дело до уверенной победы со счётом 9:4. Несмотря на разгромное поражение, «Кременчук» нанёс гораздо больше бросков (45:32), но на первую роль вышла прекрасная реализация моментов от дончан. В составе гостей покером отметился Виталий Лялька, а у хозяев все четыре гола забил Николай Киселёв. После этой встречи клубы поменялись местами в турнирной таблице – теперь «Донбасс» второй, а кременчужане на третьей позиции. Дончане продолжают победную серию до 15 матчей.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

«Барсы» на своём льду без особых проблем справились с «Динамо». Коллектив Константина Буценко отличился по одному голу в первом и втором периоде. Забивали за хозяев Богдан Арабов и Павел Таран в большинстве. В целом хоккеисты «Белого Барса» по всем показателям переиграли своего соперника. Чего стоит трёхкратное преимущество белоцерковчан по броскам – 43:13.

Гости из Харькова сделали акцент на контригре, но острые выпады у команды Александра Куликова едва получались. Даже снятие голкипера на заключительные полторы минуты не помогли «динамовцам» хотя бы забросить шайбу престижа.

«Белый Барс» выиграл 2:0 и оторвался от харьковчан на 12 пунктов.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ.
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