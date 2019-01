33-летний фигурист покончил жизнь самоубийством

Сестра Кофлина уточнила в своем профиле в Facebook, что он покончил с собой.

Причиной этого является наказание фигуриста. 17 января федерация США отстранила Кофлина от спортивной деятельности по подозрению в насильственных действиях против других спортсменов.

В конце января он должен был принять участие в чемпионате страны по фигурному катанию в Детройте.

Champion US figure skater John Coughlin dies at age 33, one day after being suspended from the sport over an undisclosed grievance https://t.co/ioHxHkPSSb pic.twitter.com/MhXfY19myX

