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33-летний фигурист покончил жизнь самоубийством

33-летний фигурист покончил жизнь самоубийством
17:08 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Федерация фигурного катания США сообщила, что двукратный чемпион США в парном катании Джон Кофлин скончался в возрасте 33 лет.

Сестра Кофлина уточнила в своем профиле в Facebook, что он покончил с собой.

Причиной этого является наказание фигуриста. 17 января федерация США отстранила Кофлина от спортивной деятельности по подозрению в насильственных действиях против других спортсменов.

В конце января он должен был принять участие в чемпионате страны по фигурному катанию в Детройте.

В последние годы он работал тренером и комментатором. В декабре прошлого года право Кафлина заниматься какой-либо деятельностью в фигурном катании было ограничено организацией SafeSport, которая борется с насилием любого рода в американском спорте. 17 января Федерация фигурного катания США объявила об отстранении 33-летнего Кафлина от спортивной деятельности.

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В начале января издание USA Today сообщило, что Кафлин назвал обвинения в свой адрес беспочвенными.

Джон Кофлин - чемпион США в спортивных парах в 2011 и 2012 годах с двумя разными партнершами - Кейтлин Янковскас и Кэйди Денни.

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Фигурное катание, Новости спорта, Джон Кофлин.
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