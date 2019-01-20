33-летний фигурист покончил жизнь самоубийством

Новости спорта: Федерация фигурного катания США сообщила, что двукратный чемпион США в парном катании Джон Кофлин скончался в возрасте 33 лет.

Сестра Кофлина уточнила в своем профиле в Facebook, что он покончил с собой.

Причиной этого является наказание фигуриста. 17 января федерация США отстранила Кофлина от спортивной деятельности по подозрению в насильственных действиях против других спортсменов.

В конце января он должен был принять участие в чемпионате страны по фигурному катанию в Детройте.

Champion US figure skater John Coughlin dies at age 33, one day after being suspended from the sport over an undisclosed grievance https://t.co/ioHxHkPSSb pic.twitter.com/MhXfY19myX — CNN Breaking News (@cnnbrk) 19 января 2019 г.

В последние годы он работал тренером и комментатором. В декабре прошлого года право Кафлина заниматься какой-либо деятельностью в фигурном катании было ограничено организацией SafeSport, которая борется с насилием любого рода в американском спорте. 17 января Федерация фигурного катания США объявила об отстранении 33-летнего Кафлина от спортивной деятельности.

В начале января издание USA Today сообщило, что Кафлин назвал обвинения в свой адрес беспочвенными.

Джон Кофлин - чемпион США в спортивных парах в 2011 и 2012 годах с двумя разными партнершами - Кейтлин Янковскас и Кэйди Денни.