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Тренер сборной Украины оценил тактику норвежцев против Фуркада

Тренер сборной Украины оценил тактику норвежцев против Фуркада
08:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Юрай Санитра уверен, что Фуркад в этом сезоне просто не может бороться с Йоханнесом Бё.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра оценил выступление француза Мартена Фуркада в нынешнем сезоне, а также оценил тактику норвежской сборной в борьбе с действующим обладателем Кубка мира.

В гонке преследования на этапе в Оберхофе тренеры сборной Норвегии, посчитав, что на последнем стрельбище Йоханнесу Бё будет лучше стрелять со второго щита, призвали спортсмена занять первый щит. Это услышал бежавший рядом Фуркад, после чего он обогнал Бё и занял первую стрелковую позицию. В итоге Фуркад лишь поднял пульс перед стрельбой и закрыл Бё, стрелявшего со второго щита, от ветра. В результате Фуркад допустил два промаха на последнем огневом рубеже, а Бё выиграл гонку.

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«Фуркад в этом сезоне просто не может бороться с Йоханнесом Бё. У Мартена сильно упала скорость, теперь каждая мелочь важна – ещё в прошлом сезоне любые хитрости норвежцев не сработали бы против него. Но сейчас другое дело.

Пользуемся ли мы такими методами? Такое можно делать на финише эстафеты, когда хочется чуть-чуть попробовать, как себя ощущают на трассе соперники. Можно призвать своего спортсмена атаковать перед подъёмом – действительно есть такие тренерские методы. Но в этом сезоне с таким пока не сталкивался», — цитирует Санитру Tribuna.

В общем зачёте Кубка мира Фуркад занимает третье место.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости спорта, Юрай Санитра.
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