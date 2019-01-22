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Свитолине нужно две победы до первой ракетки мира

Свитолине нужно две победы до первой ракетки мира
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: От статуса первой ракетки мира Свитолину отделяют две победы.

Если украинка выйдет в финал Australian Open, то возглавит рейтинг WTA.

Украинка Элина Свитолина может стать первой ракеткой мира в случае выхода в финал Australian Open. Об этом сообщает Sport Arena.

После вылета Симоны Халеп в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии от Серены Уильямс и потери ею 1060 очков румынка близка к тому, чтобы потерять звание лидера рейтинга WTA. На первое место претендуют четыре теннисистки: Петра Квитова, Наоми Осака, Каролина Плишкова и Элина Свитолина.

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Для того, чтобы украинка возглавила рейтинг ей, как минимум, нужно выйти в финал турнира в Мельбурне. Только в случае, если в финале против нее будет играть Квитова Свитолина обязана побеждать на турнире.

Напомним, в четвертьфинале Australian Open Элина Свитолина сыграет против Наоми Осаки. Матч состоится ночью (после 01:00 по киевскому времени) 23 января.

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АТР, Элина Свитолина, Australian Open, Новости тенниса.
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