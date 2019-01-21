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Свитолина прокомментировал победу над Киз на Australian Open

Свитолина прокомментировал победу над Киз на Australian Open
11:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка прокомментировала свою тяжелую победу над Медисон Киз.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала она обыграла представительницу США Мэдисон Киз со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

“Был ли третий гейм решающей партии ключевым? Я не хотела так думать, потому что если бы я проиграла, то, пожалуй, очень расстроилась бы. Но я старалась быть сильной психологически и доставала все мячи. Это сработало. Я понимала, что в следующем гейме на приеме у меня будет шанс. Поэтому важно было на сто процентов сконцентрироваться на игре.

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Итоговый чемпионат показал, на что я способна. Я могу выигрывать тяжелые матчи. Победа в Сингапуре придала мне уверенности. Но я стараюсь не думать о прошлом, а двигаюсь вперед. Я жду следующего испытания и стараюсь выиграть как можно больше матчей и титулов", - цитирует Свитолину официальный сайт турнира.

В четвертьфинале украинская теннисистка сыграет с японкой Наоми Осакой.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Мэдисон Киз.
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