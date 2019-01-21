Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал

Новости спорта: Свитолина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу над американкой Медисон Киз в матче четвертого круга Australian Open - первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне (общий призовой фонд - $44,5 млн).

Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу 24-летней харьковчанки.

В следующем круге посеянная под 6-м номером Свитолина сыграет с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония, 4-й номер "посева") - Анастасия Севастова (Латвия, 13).

Для Свитолиной это седьмой Мельбурн в карьере. Элина во второй раз подряд вышла в четвертьфинал Australian.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.