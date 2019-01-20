Федерер покинул Australian Open

Новости спорта: Роджер Федерер проиграл Циципасу в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии.

В матче 1/8 финала Australian Open действующий победитель турнира швейцарец Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в четырёх сетах уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу (14) со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7).

Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут. Третья ракетка мира выполнил 12 эйсов, не ошибался на своей подаче и не сделал ни одного брейка. Уроженец Афин 20 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Циципас поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. В финале прошлогоднего розыгрыша Федерер обыграл хорвата Марина Чилича.