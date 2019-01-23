Три чемпионки мира по тяжелой атлетике попались на допинге

Новости спорта: Несколько тяжелоатлеток попались на допинге.

Допинг-пробы четырёх представительница Таиланда, выступавших на чемпионате мира 2018 года по тяжёлой атлетике в Ашхабаде, дали положительный результат, сообщает официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики. Трое из этих спортсменок — Сукания Срисурат (до 55 кг), Сопита Танасан (до 49 кг), Тхуня Сукхароен (до 45 кг) — завоевали золотые медали.

Читчанок Пулсабакул, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг, продемонстрировала шестой результат.

Допинг-пробы были взяты у спортсменок по ходу чемпионата мира. Эти тяжелоатлетки временно отстранены от участия в соревнованиях.

Сукания Срисурат и Сопита Танасан также являются олимпийскими чемпионками Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).