Украинские спортсмены отказались от выступления на Универсиаде в России

Новости спорта: Персонально ни один украинский спортсмен не выразил желания поехать в Красноярск.

Команда Украины не будет участвовать в зимней Универсиаде, которая пройдет 2-12 марта в Красноярске (Россия).

Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

"Спортсмены Украины не приедут в Красноярск", - сообщил Гоцул.

Отметим, что 2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

На зимней Универсиаде-2017, которая проходила в городе Алма-Ата (Казахстан), сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.