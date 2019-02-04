Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии

Новости спорта: Супербоул – главное спортивное событие года в США и его смотрят все.

3 февраля в США состоялся матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги – Супербоул–2019, в котором "Нью-Ингленд Пэтриотс" обыграл "Лос-Анджелес Рэмс" со счетом 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

Супербоул – одно из самых популярных телевизионных событий года не только в США, но и за пределами страны. Интересно, что огромную аудиторию больше привлекает не сама игра, а шоу, которое показывают в перерывах. В этот раз здесь выступили рэперы Трэвис Скотт и Big Boi, а также поп-группа Maroon 5.

Десять самых интересных фактов о Супербоуле-2019:

1. Нью-Ингленд Пэтриотс стали величайшей династией в истории спорта - шестая победа в Супербоуле в XXI веке.

2. Стоимость 30 секунд рекламы во время Супербола-2019 составила 5,25 млн долларов. И это только время на ТВ.

3. По традиции в перерыве Супербоула выкатывают новые трейлеры фильмов и мультфильмов. В этом году показали «Мстители: Финал», «Капитан Марвел», «Хоббс и Шоу» – спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Скалой Джонсоном и Джейсоном Стетхэмом. И главный мультик от Disney и Pixar – «Историю игрушек 4».

4. Яйцо-рекордсмен Инстаграмма – реклама трансляции Супербоула LIII на стриминговом сервисе Hulu (один из главных конкурентов Netflix). На новой фотографии потрескавшееся яйцо пришито шнурками – как мяч для американского футбола.

Во время Супербоула традиционно показывают самую дорогую рекламу – и яйцо, которое мы так активно лайкали, стало ее частью.

5. Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких рекламных роликов из прошлогоднего Супербоула.

6. Мужчины-чирлидеры впервые выступили на Супербоуле. Наполеон Джиннис и Квинтон Перон из команды поддержки Лос-Анджелес Рэмс вошли в историю как первые мужчины-чирлидеры на Супербоуле – главном матче американского футбола.

7. В Супербоуле зафиксировали минимальный счет за всю его историю. На двоих команды набрали всего 16 очков. (До этого антирекорд принадлежал финалу 1973 года, когда "Майами Долфинс" обыграли "Вашингтон Редскинз" со счетом 14:7).

8. По данным Forbes, Супербоул является самым дорогим спортивным брендом. Матч приносит за день более 600 млн долларов дохода.

9. Во время просмотра Супербоула американцы съедают примерно 1,25 млрд куриных крылышек и выпивают 325,5 млн галлонов пива. Многие из зрителей (порядка 1,5 млн) на следующий день после матча берут больничный и остаются дома. Интересно, что стоимость хот-дога в 2019 году была 2 доллара (против 10 долларов, как было раньше).

10. Каждый из членов команды победителя Супербоула - 2019, по данным Forbes, получит 118 тысяч долларов призовых, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Неудачникам финального поединка достанутся по 59 тысяч долларов каждому.

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