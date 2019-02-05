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Сборная Украины по хоккею объявила состав на тренировочный сбор

Сборная Украины по хоккею объявила состав на тренировочный сбор
07:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник сборной Украины по хоккею назвал состав на матчи против Польши и Румынии.

Главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Срюбко и его ассистент Сергей Климентьев вызвали на тренировочный сбор команды, который начался 4 февраля, 24 хоккеиста, сообщает страница Федерации хоккея Украины в Facebook.

Защитник Белого Барса Максим Ядловский и защитник из Днепра Филипп Матвиенко заменили в составе команды Владимира Алексюка и Андрея Григорьева, прибывших в национальную команду с травмами.

Состав сборной Украины

Вратари: Никита Гордюшин (Кременчук), Кирилл Кучер (Белый Барс)

Защитники: Павел Таран (Белый Барс), Александр Боевых (Кременчук), Всеволод Толстушко (Кременчук), Владимир Алексюк (без клуба), Даниил Скрипец (МХК Динамо), Андрей Григорьев (Донбасс), Станислав Ордынский (Ледяные Волки), Кирилл Жовнир (Донбасс), Филипп Матвиенко (Днепр), Максим Ядловский (Белый Барс)

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Нападающие: Иван Савченко (Кременчук), Олег Задоенко (Стяуа, Румыния), Андрей Михнов (Тыхы, Польша), Кирилл Бондаренко (Днепр), Андрей Денискин (Донбасс), Тимур Гриценко (Кременчуг), Глеб Кривошапкин (Кременчуг), Дмитрий Демянюк (Торунь, Польша), Евгений Тимченко (Белый Барс), Никита Коваленко (Днепр), Дмитрий Нименко (Стяуа, Румыния), Владислав Луговой (Донбасс).

Сбор будет продолжаться до 6 февраля, а с 7-го по 10 февраля сборная Украины проведет три матча против команд Польши и Румынии.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, УХЛ, Иван Савченко.
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