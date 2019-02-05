Ковалев: Я в спорте из-за заработка

Новости спорта: Сергей Ковалев назвал причину, по которой до сих пор находится в боксе.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев рассказал, как смог победить Элайдера Альвареса в реванше.

"Доволен, что придерживался плана на бой. Не было цели его нокаутировать – хотел именно обдурить его, скажем так, дурака из него сделать, обыграть, перебоксировать. Вроде как получилось.

Перед Альваресом никаких обязательств нет – никаких реваншей не должно быть. Если боксерскому миру будет интересен третий бой, то, возможно, и будет такой. Все зависит от финансовой составляющей. Я уже не мальчик и сейчас потребности выросли – все-таки семья уже есть. Я исключительно нахожусь в этом спорте из-за заработка. Я уже не гоняюсь за поясами", – цитирует Ковалева Советский спорт.

После боя Альварес заявил, что не считает себя проигравшим.