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Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду

Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду
10:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Аннамари Данча показала лучший результат в истории украинского сноубординга.

Аннамари Данча впервые пробилась в четвертьфинал в параллельном слаломе на чемпионате мира.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча впервые в карьере сумела пройти квалификацию в дисциплине параллельный гигантский слалом на чемпионате мира. В Парк-Сити (США) 28-летняя спортсменка отобралась в топ-16, показав по сумме двух квалификационных заездов 6-й результат. Об этом сообщает Sport Arena.

В 1/8 финала Данча обошла представительницу Нидерландов Михеллу Деккер. В четвертьфинале Аннамари соревновалась с россиянкой Натальей Соболевой. Украинка прошла на равных половину дистанции, но упала, потеряв шансы на выход в полуфинал.

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Таким образом, Аннамари Данча заняла восьмое место на чемпионате мира в дисциплине параллельный гигантский слалом. Это ее лучший результат в карьере.

Ранее она пять раз выступала на мировых первенствах, однако выше 17-й позиции не поднималась. Лучшее достижение на Олимпиаде - 16-е место в Ванкувере-2010.

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Сноубординг, Сноуборд, Аннамари Данча, Новости зимних видов спорта.
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