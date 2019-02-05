Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду

Новости спорта: Аннамари Данча показала лучший результат в истории украинского сноубординга.

Аннамари Данча впервые пробилась в четвертьфинал в параллельном слаломе на чемпионате мира.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча впервые в карьере сумела пройти квалификацию в дисциплине параллельный гигантский слалом на чемпионате мира. В Парк-Сити (США) 28-летняя спортсменка отобралась в топ-16, показав по сумме двух квалификационных заездов 6-й результат. Об этом сообщает Sport Arena.

В 1/8 финала Данча обошла представительницу Нидерландов Михеллу Деккер. В четвертьфинале Аннамари соревновалась с россиянкой Натальей Соболевой. Украинка прошла на равных половину дистанции, но упала, потеряв шансы на выход в полуфинал.

Таким образом, Аннамари Данча заняла восьмое место на чемпионате мира в дисциплине параллельный гигантский слалом. Это ее лучший результат в карьере.

Ранее она пять раз выступала на мировых первенствах, однако выше 17-й позиции не поднималась. Лучшее достижение на Олимпиаде - 16-е место в Ванкувере-2010.