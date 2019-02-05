Данча показала лучший результат в истории украинского сноубординга

Новости спорта: Украинка Аннамари Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду.

В американском штате Юта (Парк-Сити) проходит чемпионат мира по сноуборду-2019.

28-летняя украинка Аннамари Данча ранее 5 раз выступала на мировых чемпионатах. но выше 17-го места не поднималась. На этот раз ей удалось побить личный рекорд, который стал рекордом Украины. Закарпатская спортсменка заняла 6-е место в финале параллельного слалома-гиганта и на награждении попала в "цветочную церемонию".

В 1/8 финала она прошла Мишель Деккер из Нидерландов, а вот в 1/4 финала из-за падения уступила россиянке Натальи Соболевой, хотя и опережала ее по ходу гонки

ЧМ-2019. Праллельный слалом-гигант. Женщины. Итоговый протокол

В мужских соренованиях золото выиграл россиянин Дмитрий Логинов. Результаты украинских спортсменов: Александр Белинский - 45 место, Роман Александровский 46-е, Евгений Гулий 48-е.

ЧМ-2019. Праллельный слалом-гигант. Мужчины. Итоговый протокол

Читайте также: Украинский баскетболист сыграет в Матче звезд чемпионата Тайваня