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Данча показала лучший результат в истории украинского сноубординга

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Данча показала лучший результат в истории украинского сноубординга
15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: А. Данча

Новости спорта: Украинка Аннамари Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду.

В американском штате Юта (Парк-Сити) проходит чемпионат мира по сноуборду-2019. 

28-летняя украинка Аннамари Данча ранее 5 раз выступала на мировых чемпионатах. но выше 17-го места не поднималась. На этот раз ей удалось побить личный рекорд, который стал рекордом Украины. Закарпатская спортсменка заняла 6-е место в финале параллельного слалома-гиганта и на награждении попала в "цветочную церемонию". 

В 1/8 финала она прошла Мишель Деккер из Нидерландов, а вот в 1/4 финала из-за падения уступила россиянке Натальи Соболевой, хотя и опережала ее по ходу гонки

Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)

ЧМ-2019. Праллельный слалом-гигант. Женщины. Итоговый протокол 

В мужских соренованиях золото выиграл россиянин Дмитрий Логинов. Результаты украинских спортсменов: Александр Белинский - 45 место, Роман Александровский 46-е, Евгений Гулий 48-е.

ЧМ-2019. Праллельный слалом-гигант. Мужчины. Итоговый протокол

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Олимпиада, Сноубординг, Сноуборд, Зимние виды спорта, Аннамари Данча.
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