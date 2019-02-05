Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко

Новости спорта: Свитолина обошла Коноплянку по количеству подписчиков в Instagram.

AREDI обновил топ-10 самых популярных украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.

В обновленном рейтинге произошли изменения: первая "ракетка" Украины теннисистка Элина Свитолина получила почти 47 тысяч новых фолловеров и по количеству подписчиков обошла футболиста сборной Украины Евгения Коноплянку. Об этом сообщает Sport Arena.

Возглавляет список, как и ранее, чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (более 1,3 млн абонентов), за которым расположился абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (606 тысяч).

Баскетболист Святослав Михайлюк и дзюдоистка Дарья Белодед переместились с 9 и 10 мест соответственно на 7 и 8 места, опередив легкоатлетку Юлию Левченко и футбольного вратаря Андрея Лунина.