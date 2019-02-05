Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко

AREDI обновил топ-10 самых популярных украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.
В обновленном рейтинге произошли изменения: первая "ракетка" Украины теннисистка Элина Свитолина получила почти 47 тысяч новых фолловеров и по количеству подписчиков обошла футболиста сборной Украины Евгения Коноплянку. Об этом сообщает Sport Arena.
Возглавляет список, как и ранее, чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (более 1,3 млн абонентов), за которым расположился абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (606 тысяч).
Ukrainian athletes in Instagram (February 2019)#loma #lomachenko #usyk #svitolina #zinchenko #sportsmarketing #Ukraine pic.twitter.com/hE2tQRt28t
— AREDI (@AREDI_sma) 5 февраля 2019 г.
Баскетболист Святослав Михайлюк и дзюдоистка Дарья Белодед переместились с 9 и 10 мест соответственно на 7 и 8 места, опередив легкоатлетку Юлию Левченко и футбольного вратаря Андрея Лунина.