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Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко

Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко
20:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Свитолина обошла Коноплянку по количеству подписчиков в Instagram.

AREDI обновил топ-10 самых популярных украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.

В обновленном рейтинге произошли изменения: первая "ракетка" Украины теннисистка Элина Свитолина получила почти 47 тысяч новых фолловеров и по количеству подписчиков обошла футболиста сборной Украины Евгения Коноплянку. Об этом сообщает Sport Arena.

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Возглавляет список, как и ранее, чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (более 1,3 млн абонентов), за которым расположился абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (606 тысяч).

Баскетболист Святослав Михайлюк и дзюдоистка Дарья Белодед переместились с 9 и 10 мест соответственно на 7 и 8 места, опередив легкоатлетку Юлию Левченко и футбольного вратаря Андрея Лунина.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Новости тенниса.
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