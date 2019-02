Черный кот взорвал соцсети, выбежав в матче Эвертон - Вулверхэмптон

Смешной случай произошел во время матча 25-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном".

Посреди поединка на газоне стадиона появился черный кот, который продолжал расхаживать по полю в течение целых двух минут. Никто так и не решился прервать дебют животного в футболе.

This is NOT a joke! A black cat halted play between Everton and Wolves for two minutes by charging from one end of the pitch to the other!

We all know a cat lover who will love this pic.twitter.com/r9uD3F3qQf

— Soccer AM (@SoccerAM) 2 февраля 2019 г.