Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на Лигу чемпионов

Новости спорта: Александр Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матчи 1/8 финала ЛЧ с Шальке.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку команды на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с Шальке, сообщает официальный Твиттер горожан.

Интересно, что в заявку команды по списку А не попал форвард Габриэл Жесус, который прошел по списку В.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за Сити 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Также отметим, что поединки Шальке с Манчестер Сити состоятся 20 февраля (в Германии) и 12 марта (в Англии).