Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на Лигу чемпионов

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку команды на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с Шальке, сообщает официальный Твиттер горожан.

Интересно, что в заявку команды по списку А не попал форвард Габриэл Жесус, который прошел по списку В.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за Сити 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Our #UCL Player List A for the Round of 16 has been confirmed!

— Manchester City (@ManCity) 4 февраля 2019 г.