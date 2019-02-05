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Емельяненко проведет следующий бой 4 мая

Емельяненко проведет следующий бой 4 мая
19:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Следующий бой Александра Емельяненко состоится 4 мая на RCC в Челябинске.

Российский MMA-тяжеловес Александр Емельяненко выступит на следующем номерном турнире MMA-организации RCC, который состоится 4 мая в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба RCC.

Имя соперника Емельяненко пока не называется, но им станет иностранец.

«Уже точно шестой турнир пройдёт в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко. Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре», — заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

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В активе Емельяненко 26 побед, одна ничья и семь поражений. В декабре прошлого года он должен был выступить на турнире RCC 5, но снялся с боя из-за травмы. Заменивший его Михаил Мохнаткин проиграл Барросе решением судей.

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Бокс, MMA, UFC, Новости спорта, Александр Емельяненко.
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