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Шведская Фрелунда победила Мюнхен и выиграла хоккейную Лигу чемпионов

Шведская Фрелунда победила Мюнхен и выиграла хоккейную Лигу чемпионов
07:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Фрелунда из Швеции со счетом 3:1 обыграла немецкий Ред Булл Мюнхен в финале хоккейной Лиги чемпионов.

В финале хоккейной Лиги чемпионов Фрелунда из Швеции со счетом 3:1 обыграла немецкий Ред Булл Мюнхен.

Шведы минимально выиграли первый период, после чего во второй двадцатиминутке забросили еще две шайбы. В третьем периоде мюнхенцам удалось отыграть один гол, но на большее немцев не хватило.

В составе шведов голами отличились Самуэль Фагемо, Райан Лаш и Понтус Вестерхольм, а единственную шайбу проигравшей стороны забросил Язин Элиц.

Благодаря этому успеху Фрелунда завоевала уже третий титул хоккейной Лиги чемпионов — это рекордный показатель по количеству побед.

Прошлым победителем ЛЧ стала финская Ювяскюля, хотя перед ней дважды подряд кубок выигрывала как раз Фрелунда. Таким образом шведы выиграли титул 3 раза за последние 4 года.

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Фрелунда (Швеция) — Ред Булл Мюнхен (Германия) 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: Фагемо, 11, Лаш, 25, Вестерхольм, 35 — Элиц, 51

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Хоккей, Новости хоккея, ХК Фрелунда, Лига чемпионов по хоккею, ХК Ред Булл Мюнхен.
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