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Макгрегор может посетить Украину

Макгрегор может посетить Украину
14:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор может приехать на Украину, чтобы посетить турнир MMA-организации WWFC.

В программу турнира WWFC 14 включены поединки спарринг-партнёров Макгрегора — Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева. Соревнование пройдёт 2 марта в Киеве. В главном поединке чемпион организации Теймур Рагимов будет защищать титул против Блейна О’Дрисколла.

«Конор Макгрегор может посетить Украину, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнёров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева, которые будут драться 2 марта на турнире WWFC 14. Ирландец точно знает, что такое дружественная поддержка», — говорится в посте WWFC в «Инстаграме».

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Ранее появлялись слухи, что WWFC ведёт переговоры с другим спарринг-партнёром Конора — Артёмом Лобовым, который недавно ушёл из UFC.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Конор Макгрегор, WWFC 14.
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