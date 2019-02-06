Новости спорта: Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весах Конор Макгрегор может приехать на Украину, чтобы посетить турнир MMA-организации WWFC.

В программу турнира WWFC 14 включены поединки спарринг-партнёров Макгрегора — Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева. Соревнование пройдёт 2 марта в Киеве. В главном поединке чемпион организации Теймур Рагимов будет защищать титул против Блейна О’Дрисколла.

«Конор Макгрегор может посетить Украину, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнёров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева, которые будут драться 2 марта на турнире WWFC 14. Ирландец точно знает, что такое дружественная поддержка», — говорится в посте WWFC в «Инстаграме».

Ранее появлялись слухи, что WWFC ведёт переговоры с другим спарринг-партнёром Конора — Артёмом Лобовым, который недавно ушёл из UFC.