Макгрегор с сыном посетил Супербоул-2019

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор стал гостем на Супербоуле, который состоялся накануне в Атланте (США).
Ирландец пришёл на финальный матч NFL между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» вместе со своим сыном. Победу со счётом 13:3 одержали «Пэтриотс» и стали шестикратными чемпионами NFL.
Game time @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/ZWGJmcshSJ
— UFC (@ufc) 3 февраля 2019 г.
Там же Конор повстречал комедийного актёра Кевина Харта.
Never know who you'll run into.@TheNotoriousMMA x @KevinHart4Real pic.twitter.com/6JAlLKAybO
— UFC (@ufc) 3 февраля 2019 г.
Отметим, что Макгрегор уже посещал игру NFL. В октябре боец был почётным гостем на матче «Даллас Ковбойс», где совершил символический бросок.
Ранее Конора на бой вызвал Рафаэл дос Аньос, прокомментировав желание ирландца провести поединок в Бразилии.