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Макгрегор с сыном посетил Супербоул-2019

Макгрегор с сыном посетил Супербоул-2019
18:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Множество звезд со всего мира посетили финальный матч NFL.

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор стал гостем на Супербоуле, который состоялся накануне в Атланте (США). 

Ирландец пришёл на финальный матч NFL между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» вместе со своим сыном. Победу со счётом 13:3 одержали «Пэтриотс» и стали шестикратными чемпионами NFL.

Супербоул-2019: 10 фактов о самом дорогом спортивном событии

Там же Конор повстречал комедийного актёра Кевина Харта. 

Отметим, что Макгрегор уже посещал игру NFL. В октябре боец был почётным гостем на матче «Даллас Ковбойс», где совершил символический бросок.

Супербоул-2019: самое дорогое спортивное событие года (Фото)

Ранее Конора на бой вызвал Рафаэл дос Аньос, прокомментировав желание ирландца провести поединок в Бразилии.

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MMA, UFC, Супербоул, Конор Макгрегор, Супербоул-2019.
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