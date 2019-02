Макгрегор с сыном посетил Супербоул-2019

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весах Конор Макгрегор стал гостем на Супербоуле, который состоялся накануне в Атланте (США).

Ирландец пришёл на финальный матч NFL между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» вместе со своим сыном. Победу со счётом 13:3 одержали «Пэтриотс» и стали шестикратными чемпионами NFL.

Там же Конор повстречал комедийного актёра Кевина Харта.

Never know who you'll run into.@TheNotoriousMMA x @KevinHart4Real pic.twitter.com/6JAlLKAybO

— UFC (@ufc) 3 февраля 2019 г.