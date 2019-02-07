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Составы сборной Украины на гонки в Кэнморе 7 февраля

Составы сборной Украины на гонки в Кэнморе 7 февраля
09:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Индивидуальные гонки состояться 7 февраля на сокращенных дистанциях.

В канадском Кенморе 7 февраля индивидуальными гонками стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Дистанция будет сокращенной из-за сильного мороза. Так, мужчины пробегут 15 километров, а женщины - 12,5. штрафное время за промах составит 45 секунд.

Украинские сборные определились с составами на первые гонки этапа.

Расписание трансляций этапа Кубка мира в Кэнморе

Короткая индивидуальная гонка.

Мужчины

4. Артем Тищенко

29. Сергей Семенов

48. Тарас Лесюк

90. Дмитрий Пидручный

Женщины

11. Юлия Журавок

29. Елена Пидгрушная

36. Юлия Джима

58. Надежда Белкина

90. Яна Бондарь

Отметим, что мужская гонка состоится в 21:20, а женщины выйдут на старт в 23:55.

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Биатлон, Кубок мира, Новости спорта, Кэнмор.
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