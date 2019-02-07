Биатлон: где и когда смотреть гонки 7 февраля

Новости спорта: В четверг, 7 февраля, в рамках Кубка мира по биатлону стартует первый неевропейский этап.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону, который будет принимать канадский Кенмор, откроет мужская индивидуальная гонка.

Из-за сильных морозов в Кенморе Международным союзом биатлонистов было принято решение сократить дистанцию гонки с 20 до 15 км. Сейчас в Кэнморе -21 градус.

Наша сборная, как и многие другие, выступит в Канаде не в самом сильном составе. У мужчин среди 98 биатлонистов на дистанцию выйдут Артем Тищенко (4-й стартовый номер),Сергей Семенов (29-й), Тарас Лесюк (48-й) и Дмитрий Пидручный (90-й).

У женщин среди 93 спортсменок, заявленных на гонку, украинская пятерка выглядит так: Юлия Журавок (11-й номер на старте), Елена Пидгрушная (29-й), Юлия Джима (36-й), Надежда Белкина (58-й) и Яна Бондарь (90-й).

Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор (Канада)

7 февраля (четверг)

Индивидуальная гонка (мужчины) 21:20 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт1», «Матч ТВ»

Индивидуальная гонка (женщины) 23:55 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт1», «Матч ТВ»

Согласно правил IBU, проводить старты нельзя при температуре ниже 20 градусов. Поэтому, возможно, эстафеты и масс-старты перенесут на другой день.