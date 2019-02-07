Официально: В Кэнморе масс-старты заменены на спринты

Новости спорта: Все три гонки седьмого этапа Кубка мира пойдут в зачет Кубка наций.

IBU объявил о замене масс-стартов в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кенморе на спринтерские гонки. В пятницу, 8 февраля, биатлонисты пробегут эстафеты. 9 февраля состоятся спринтерские гонки.

«Мы согласовали изменения с командами, оргкомитетом, медицинским делегатом и вещательными компаниями. Наш приоритет - здоровье спортсменов и проведение честных и безопасных соревнований», - сказал гоночный директор IBU Борут Нунар.

Таким образом, результаты всех гонок седьмого этапа Кубка мира пойдут в общий зачет Кубка наций, по результатам которого формируются квоты сборных на следующий сезон.