Порошенко назначил стипендии призерам Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Новости спорта: Сегодня, 7 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий призерам Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Президент Украины Петр Порошенко подписал в четверг указ о назначении государственных стипендий чемпионам и призерам Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В частности, стипендии назначены чемпиону XIХ, XX и XXI летних Дефлимпийских игр по легкой атлетике Олегу Билоконю, серебряному призеру ХХ, ХХI и XXII летних Дефлимпийских игр по плаванию Алексею Высоцкому (Степанцу), серебряному призеру XIV летних Паралимпийских игр по футболу Алексею Гетуну, чемпиону ХХII летних Дефлимпийских игр по плаванию Андрей Зургалидзе, чемпионке ХХI и XXII летних Дефлимпийских игр по волейболу Ирине Ковальчук, бронзовому призеру XIV летних Паралимпийских игр по гребле академической Владимиру Козлову, чемпиону ХI и ХII летних Паралимпийских игр по плаванию Александру Мащенко, серебряному призеру XXII летних Дефлимпийских игр по баскетболу Юлии Москалец, чемпионке ХI зимних Паралимпийских игр по лыжным гонкам Людмиле Павленко, серебряному призеру XIV летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Алексею Пашкову, чемпиону ХХI летних Дефлимпийских игр по футболу Дмитрию Пучкову, серебряному призеру ХIII летних Паралимпийских игр по плаванию Ирине Соцкой, чемпионке ХIII летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Инне Стрижак и чемпиону XIV летних Паралимпийских игр по легкой атлетике Юрию Царуку.