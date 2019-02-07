Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019

Норвежец Йоханнес Бе в блестящем стиле, показав феноменальную скорость и 100% точность, выиграл морозную стартовую гонку канадского этапа Кубка мира. "Серебро" сегодня завоевал еще один представитель Норвегии - Ветле Шостад Кристиансен, "бронза" досталась россиянину Александру Логинову.
Лучший результат среди украинцев показал Тарас Лесюк, финишировавший 32-м. Дмитрий Пидручный по решению тренеров не участвовал в "индивидуалке" и будет готовится к эстафете.
First congratulations in the finish area for @7ohannesbo #CAN19 pic.twitter.com/UNp5rfpgya
— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.
Мужчины. Короткая индивидуальная гонка 15 км
Some stunning biathlon to take the top 3 today for @7ohannesbo , Christiansen and Loginov in #CAN19! Join us for the flower ceremony coming soon live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/RaJNdxCjOK
— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.
1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 35:27,9
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0+0+1) +2:10,2
3. Александр Логинов (1+1+0+0) +2:41,0
...
32. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +4:46,8
34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +5:08,0
61. Сергей Семенов (0+2+2+1) +7:12,5
Напомним, из-за сильных морозов в Кэнморе Международным союзом биатлонистов (IBU) было принято решение сократить дистанцию мужской гонки с 20 до 15 км. Отметим, сегодня в 23:55 по киевскому времени на старт короткой индивидуальной гонки выйдут женщины.