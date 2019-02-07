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Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019

Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
22:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: 7 февраля в канадском Кэнморе стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Норвежец Йоханнес Бе в блестящем стиле, показав феноменальную скорость и 100% точность, выиграл морозную стартовую гонку канадского этапа Кубка мира. "Серебро" сегодня завоевал еще один представитель Норвегии - Ветле Шостад Кристиансен, "бронза" досталась россиянину Александру Логинову.

Лучший результат среди украинцев показал Тарас Лесюк, финишировавший 32-м. Дмитрий Пидручный по решению тренеров не участвовал в "индивидуалке" и будет готовится к эстафете.

Мужчины. Короткая индивидуальная гонка 15 км

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 35:27,9

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0+0+1) +2:10,2

3. Александр Логинов (1+1+0+0) +2:41,0

...

32. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +4:46,8

34. Артем Тищенко (0+1+0+0) +5:08,0

61. Сергей Семенов (0+2+2+1) +7:12,5

Напомним, из-за сильных морозов в Кэнморе Международным союзом биатлонистов (IBU) было принято решение сократить дистанцию мужской гонки с 20 до 15 км. Отметим, сегодня в 23:55 по киевскому времени на старт короткой индивидуальной гонки выйдут женщины.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Кэнмор-2019.
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