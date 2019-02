Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019

Норвежец Йоханнес Бе в блестящем стиле, показав феноменальную скорость и 100% точность, выиграл морозную стартовую гонку канадского этапа Кубка мира. "Серебро" сегодня завоевал еще один представитель Норвегии - Ветле Шостад Кристиансен, "бронза" досталась россиянину Александру Логинову.

Лучший результат среди украинцев показал Тарас Лесюк, финишировавший 32-м. Дмитрий Пидручный по решению тренеров не участвовал в "индивидуалке" и будет готовится к эстафете.

First congratulations in the finish area for @7ohannesbo #CAN19 pic.twitter.com/UNp5rfpgya

Мужчины. Короткая индивидуальная гонка 15 км

Some stunning biathlon to take the top 3 today for @7ohannesbo , Christiansen and Loginov in #CAN19! Join us for the flower ceremony coming soon live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/RaJNdxCjOK

— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.