Хоккей. Сборная Украины в серии буллитов уступила Польше

Новости спорта: Поединок в Броварах продлился до серии буллитов.

Украинская хоккейная сборная в Броварах уступила контрольный поединок Польше со счетом 1:2, это была дебютная игра для тренерского штаба во главе с Андреем Срюбко.

В основное время национальные команды смогли забить по одной шайбе друг другу. Отметим, что во 2-м периоде на гол польской команды украинцы ответили реализованным большинством - шайбу вколотил Савченко.

Игра продлилась до серии буллитов, а там победу одержали поляки со счетом 2:0. Следующий поединок украинская сборная сыграет также с поляками, он состоится в пятницу, 8 февраля.

Отметим, что украинская национальная команда проводит подготовку к чемпионату мира в дивизионе IB, который будет проходить в апреле в Таллине.