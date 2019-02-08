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Хоккей. Сборная Украины в серии буллитов уступила Польше

Хоккей. Сборная Украины в серии буллитов уступила Польше
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УХЛ

Новости спорта: Поединок в Броварах продлился до серии буллитов.

Украинская хоккейная сборная в Броварах уступила контрольный поединок Польше со счетом 1:2, это была дебютная игра для тренерского штаба во главе с Андреем Срюбко.

В основное время национальные команды смогли забить по одной шайбе друг другу. Отметим, что во 2-м периоде на гол польской команды украинцы ответили реализованным большинством - шайбу вколотил Савченко.

Игра продлилась до серии буллитов, а там победу одержали поляки со счетом 2:0. Следующий поединок украинская сборная сыграет также с поляками, он состоится в пятницу, 8 февраля.

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Отметим, что украинская национальная команда проводит подготовку к чемпионату мира в дивизионе IB, который будет проходить в апреле в Таллине.

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