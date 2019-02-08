Бой Макгрегор - Серроне может стать реальностью

Новости спорта: Дэна Уайт рассказал, что Конор Макгрегор может провести бой против Дональда Серроне.

Президент UFC Дэна Уайт дал понять, что вполне вероятно, что летом состоится бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

«Я хотел бы увидеть бой Конора этим летом. Макгрегор и Серроне хотят подраться друг с другом. Они оба заслужили это. „Ковбой“ сражался со всеми, против кого мы его ставили. Мы дали ему молодого убийцу Эрнандеса, а Серроне победил его. Конор тоже дерётся со всеми. Если они хотят боя, то я поддерживаю эту идею», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

В январе Макгрегор после победы Серроне над Александером Эрнандесом написал в «Твиттере» следующее: «За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю».