Скачать
Пятница, 08.02.2019
Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Известны составы мужской и женской сборных Украины на эстафеты в Кэнморе
Известны составы мужской и женской сборных Украины на эстафеты в Кэнморе
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Назван следующий соперник Гвоздика
Назван следующий соперник Гвоздика

UFC 234: дуэли взглядов главных боев (Видео)

UFC 234: дуэли взглядов главных боев (Видео)
15:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В Мельбурн состоялась пресс-конференция, посвящённая турниру UFC 234, который пройдёт там 10 февраля.

В главном поединке вечера чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер будет защищать пояс против американского мексиканца Келвина Гастелума. В соглавном бою встретятся бывший чемпион среднего дивизиона UFC бразилец Андерсон Силва и американец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья.

Видео с дуэлями взглядов можно посмотреть на официальном YouTube-канале UFC.

"Я никогда не пил кофе": Майк Тайсон рассказал о своем детстве

Главный кард UFC 234 выглядит следующим образом:

Средний вес, титульный бой: Роберт Уиттакер (ч) — Келвин Гастелум

Средний вес: Исраэль Адесанья — Андерсон Силва

Легчайший вес: Рани Яя — Рикки Саймон

Лёгкий вес: Девонт Смит — Дон Хен Ким

Полутяжёлый вес: Джим Крут — Райан Спанн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

UFC, UFC 234, Роберт Уиттакер - Келвин Гастелум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
02 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
03 Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
04 Усик - Лебедев: Валуев назвал своего фаворита возможного боя
05 Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь