UFC 234. Результаты взвешивания (Видео)

В главном поединке шоу чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер встретится с Келвином Гастелумом. Вторым по важности событием шоу станет бой бывшего чемпиона в среднем весе Андерсона Сильвы против Исраэля Адесаньи.
По результатам взвешивания Уиттакер оказался немного тяжелее Гастеллума - 185 фунтов против 184.
Основной кард:
Роберт Уиттакер (185 фунтов) – Келвин Гастелум (184 фунта)
Андерсон Сильва (186) – Исраэль Адесанья (185)
Рэни Яя (135) – Рикки Саймон (135)
Монтана де ла Роса (125) – Надя Кассем (124)
Джим Крют (206) – Сэм Алви (205)
Предварительные бои:
Девонт Смит (156) – Донг Хюн Ма (156)
Шейн Янг (145) – Остин Аметт(145)
Кай Кара-Франц (125) – Ролиан Пэйва (125)
Теруто Ишихара (136) – Кинг Хо Конг (136)
Ландо Ванната (156) – Маркос Мариано (155)
Коллан Поттер (156) – Жалин Тёрнер (155)
Уиллис Бурен (136) – Джонатан Мартинес (136).