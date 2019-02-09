UFC 234. Результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Накануне шоу UFC 234, которое пройдет 10 февраля в Австралии, состоялась церемония взвешивания.

В главном поединке шоу чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер встретится с Келвином Гастелумом. Вторым по важности событием шоу станет бой бывшего чемпиона в среднем весе Андерсона Сильвы против Исраэля Адесаньи.

По результатам взвешивания Уиттакер оказался немного тяжелее Гастеллума - 185 фунтов против 184.

Основной кард:

Роберт Уиттакер (185 фунтов) – Келвин Гастелум (184 фунта)

Андерсон Сильва (186) – Исраэль Адесанья (185)

Рэни Яя (135) – Рикки Саймон (135)

Монтана де ла Роса (125) – Надя Кассем (124)

Джим Крют (206) – Сэм Алви (205)

Предварительные бои:

Девонт Смит (156) – Донг Хюн Ма (156)

Шейн Янг (145) – Остин Аметт(145)

Кай Кара-Франц (125) – Ролиан Пэйва (125)

Теруто Ишихара (136) – Кинг Хо Конг (136)

Ландо Ванната (156) – Маркос Мариано (155)

Коллан Поттер (156) – Жалин Тёрнер (155)

Уиллис Бурен (136) – Джонатан Мартинес (136).