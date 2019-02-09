Жданов осудил проявления насилия спортсменами

Новости спорта: Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал конфликт известного кикбоксера с подростками.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал драку чемпиона мира по кикбоксингу и бывшего профессионального боксера Виктора Сидоренко с подростками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Убежден, ни один спортсмен, действующий или бывший, занимавшийся единоборствами - не имеет права с кем-то драться вне ринга, чтобы кому-то доказать свою правоту.

Это табу в цивилизованном мире. Ведь каждый прием или удар в таком неравном противостоянии может стать смертельным. А когда «спортсмен» еще и вступает в драку с подростками - это слишком.

Это противоречит ценностям и миссии спорта, дискредитирует весь вид спорта, представляющий, или который представлял данный атлет. Осуждаю любые проявления насилия со стороны спортсменов вне соревнований», - написал Игорь Жданов.

Напомним, бывшего профессионального боксера, а ныне чемпиона мира по кикбоксингу Виктора Сидоренко заметили в уличной драке с подростками. Конфликт произошел из-за того, что ребята бросали снег на лобовое стекло автомобиля спортсмена.

По словам самого спортсмена, подростки провоцировали аварию и снимали все на телефон, чтобы потом выложить видео в соцсети.