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Сборная Украины отправилась на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Сборная Украины отправилась на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: На престижном форуме Украину будут представлять 22 спортсмена.

В субботу, 9 февраля, сборная Украины отправилась на ХІV зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который с 10-го до 15 февраля будут проходить в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина).

Из международного аэропорта "Борисполь" наши юные спортсмены взяли курс на Стамбул, а оттуда прямым рейсом доберутся к месту соревнований, сообщили в пресс-службе НОК Украины.

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На престижном форуме Украину будут представлять 22 спортсмена в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании и шорт-треке.

Напомним, Олимпийский фестиваль ожидает более 900 юных спортсменов в возрасте от 14-ти до 18-ти лет из 46-ти стран Старого Света, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.

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НОК Украины, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, ХІV зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
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