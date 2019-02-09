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"Позор! Домрачевой и Скардино нужно возвращаться": Лукашенко - о биатлоне

&quot;Позор! Домрачевой и Скардино нужно возвращаться&quot;: Лукашенко - о биатлоне
16:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Президент Беларуси – о результатах белорусских биатлонистов в этом сезоне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Дарье Домрачевой и Надежде Скардино, учитывая неудачное выступление в текущем сезоне белорусских биатлонистов, надо возвращаться в спорт. Об этом сообщает belta.by.

Отвечая на вопрос о создании в Беларуси хорошего производства лыж, глава государства отметил, что для спортсменов высокого уровня не пожалеют средств и на лучшую мировую экипировку.

«Мы им купим и тысячу пар, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, пулеметы и гранатомет... Что угодно. Только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году. Это позор. Такого позора еще не было», - сказал Президент.

Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены

«Ну, я сказал Даше Домрачевой и Наде Скардино - надо возвращаться обратно», - с долей юмора добавил Александр Лукашенко.

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Биатлон, Александр Лукашенко, Дарья Домрачева, Новости биатлона.
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