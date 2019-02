Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены

Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Причиной такого решения стали сильные морозы. Ожидается, что 9 февраля температура в Кэнморе достигнет отметки ниже минус 25 градусов. Согласно регламенту IBU, при температуре ниже минус 20 градусов проводить гонки запрещено.

Due to the weather forecast with temperatures below -25 degrees Celsius there will be no competitions on Saturday in Canmore. The two sprint competitions are rescheduled for Sunday:

10 Feb 2019 20:20 (all times CET) Men 10 km Sprint

10 Feb 2019 22:45 Women 7.5 km Sprint

— IBU World Cup (@IBU_WC) 8 февраля 2019 г.