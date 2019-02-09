Биатлон. Спринтерские гонки в Кэнморе перенесены

Новости спорта: Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе решением Международного союза биатлонистов (IBU) перенесены на 10 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Причиной такого решения стали сильные морозы. Ожидается, что 9 февраля температура в Кэнморе достигнет отметки ниже минус 25 градусов. Согласно регламенту IBU, при температуре ниже минус 20 градусов проводить гонки запрещено.

Due to the weather forecast with temperatures below -25 degrees Celsius there will be no competitions on Saturday in Canmore. The two sprint competitions are rescheduled for Sunday: 10 Feb 2019 20:20 (all times CET) Men 10 km Sprint

10 Feb 2019 22:45 Women 7.5 km Sprint — IBU World Cup (@IBU_WC) 8 февраля 2019 г.

Согласно новому расписанию, мужской спринт состоится 10 февраля, начало в 21.20 по киевскому времени, женский - в 23.45.

Это не первое изменение расписания по ходу текущего этапа Кубка мира. Ранее дважды был перенесен масс-старт. Согласно предыдущим изменениям, он должен был пройти 10 февраля, но в итоге было принято решение отменить его, чтобы не подвергать спортсменов избыточным температурным нагрузкам.

Спринтерские гонки завершат канадский этап Кубка мира. На данный момент лидерами общего зачета являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.