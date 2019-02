Биатлон. Результаты женской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019

Женская сборная Украины в составе Юлии Журавок, Юлии Джимы, Надежды Белкиной и Яны Бондарь занялся лишь 14-е место в эстафете в Кэнморе. Лучшей командой по итогам гонки стали немки. Следом за ними финишировали норвежки, Франция сегодня довольствуется "бронзой".

Эстафета. Женщины

Victory for @skiverband in #CAN19 -- even a penalty loop for Dahlmeier couldn't stop the German team.

1. Германия (1+12) 1:10:16,3

2. Норвегия (2+7) +30,2

3. Франция (0+12) +41,6

4. Италия (1+8) +1:40,5

5. Швейцария (2+10) +2:24,6

6. Австрия (1+9) +2:49,1

...

14. Украина (3+12) +6:09,3

Цветочная церемония:

