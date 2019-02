Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019

Второй соревновательный день в Кэнморе открыла мужская эстафетная гонка. Йоханнес Бе на завершающем этапе легко разобрался с Кантеном Фийоном Майе и обеспечил сборной Норвегии очередное "золото" в Канаде. Французы сегодня довольствуются "серебром". "Бронзу" завоевала команда России.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Тараса Лесюка и Дмитрия Пидручного показала седьмой результат.

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

The Norwegian party continues in #CAN19 - the men's team win the relay and have got every reason to celebrate

Join us shortly for the ceremonies live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fGrIwBAWli

— IBU World Cup (@IBU_WC) 8 февраля 2019 г.