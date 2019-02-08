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Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019

Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019
22:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ibu_wc

Новости спорта: В Канаде продолжаются соревнования на 7-м этапе Кубка мира по биатлону.

Второй соревновательный день в Кэнморе открыла мужская эстафетная гонка. Йоханнес Бе на завершающем этапе легко разобрался с Кантеном Фийоном Майе и обеспечил сборной Норвегии очередное "золото" в Канаде. Французы сегодня довольствуются "серебром". "Бронзу" завоевала команда России.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Тараса Лесюка и Дмитрия Пидручного показала седьмой результат.

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

1. Норвегия (0+7) 1:16:36,6

2. Франция (0+8) +1:10,4

3. Россия (0+9) +1:48,4

4. Германия (3+12) +2:48,6

5. Австрия (3+11) +3:22,2

6. Чехия (1+9) +3:23,5

7. Украина (1+9) +3:28,0

8. Италия (3+13) +3:57,1

Напомним, вчера в Канаде прошли две индивидуальные гонки: женская завершилась сенсационным результатом, а вот у мужчин феноменальный Йоханнес Бе с огромным запасом оставил не у дел всех соперников. Женская эстафетная гонка должна стартовать сегодня в 23:45 по киевскому времени.

Отметим, на субботу и воскресенье в Канаде запланированы спринтерские гонки. Однако, из-за сильных морозов заезды у мужчин могут перенести на воскресенье. Если погода не позволит провести спринты и в воскресенье, тогда их могут и во все отменить.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Кэнмор-2019.
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