Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Кэнморе 8.02.2019

Новости спорта: В Канаде продолжаются соревнования на 7-м этапе Кубка мира по биатлону.

Второй соревновательный день в Кэнморе открыла мужская эстафетная гонка. Йоханнес Бе на завершающем этапе легко разобрался с Кантеном Фийоном Майе и обеспечил сборной Норвегии очередное "золото" в Канаде. Французы сегодня довольствуются "серебром". "Бронзу" завоевала команда России.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Тараса Лесюка и Дмитрия Пидручного показала седьмой результат.

Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

The Norwegian party continues in #CAN19 - the men's team win the relay and have got every reason to celebrate Join us shortly for the ceremonies live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fGrIwBAWli — IBU World Cup (@IBU_WC) 8 февраля 2019 г.

1. Норвегия (0+7) 1:16:36,6

2. Франция (0+8) +1:10,4

3. Россия (0+9) +1:48,4

4. Германия (3+12) +2:48,6

5. Австрия (3+11) +3:22,2

6. Чехия (1+9) +3:23,5

7. Украина (1+9) +3:28,0

8. Италия (3+13) +3:57,1

Напомним, вчера в Канаде прошли две индивидуальные гонки: женская завершилась сенсационным результатом, а вот у мужчин феноменальный Йоханнес Бе с огромным запасом оставил не у дел всех соперников. Женская эстафетная гонка должна стартовать сегодня в 23:45 по киевскому времени.

Отметим, на субботу и воскресенье в Канаде запланированы спринтерские гонки. Однако, из-за сильных морозов заезды у мужчин могут перенести на воскресенье. Если погода не позволит провести спринты и в воскресенье, тогда их могут и во все отменить.