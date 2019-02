Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019

Следом за мужской индивидуальной гонкой на старт в Кэнморе вышли женщины. Лидер общего зачета Кубка мира Доротея Вирер завалила стрельбу, допустив 3 промаха, и показали лишь 22-й результат.

Лучше всех с канадским морозом справилась норвежка Тирил Экхофф, которая с одним промахом прошла всю дистанцию. Второй результат показала чешка Маркета Давидова (0 промахов). "Бронза" досталась итальянке Лизе Виттоцци (0 промахов).

Bright smiles in the finish as Roeiseland and Tandrevold welcome their teammate @TirilEckhoff who to first place on the last loop! #CAN19 pic.twitter.com/1y0ygInMPA

— IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.