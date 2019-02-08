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Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019

Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
00:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В канадском Кэнморе завершился первый соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Следом за мужской индивидуальной гонкой на старт в Кэнморе вышли женщины. Лидер общего зачета Кубка мира Доротея Вирер завалила стрельбу, допустив 3 промаха, и показали лишь 22-й результат.

Лучше всех с канадским морозом справилась норвежка Тирил Экхофф, которая с одним промахом прошла всю дистанцию. Второй результат показала чешка Маркета Давидова (0 промахов). "Бронза" досталась итальянке Лизе Виттоцци (0 промахов).

Лучший результат среди украинок показала  Яна Бондарь - 27-й.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+1+0+0) 36:32,9

2. Маркета Давидова (0+0+0+0) +9,8

3. Лиза Виттоцци (0+0+0+0) +20,9

...

27. Яна Бондарь (2+0+0+0) +

36. Елена Пидгрушная (0+1+0+0) +3:47,6

41. Надежда Белкина (0+0+1+0) +4:04,2

42. Юлия Джима (1+1+0+1) +4:11,5

45. Юлия Журавок (1+0+1+0) +4:24,4

Напомним, из-за сильных морозов в Кэнморе Международным союзом биатлонистов (IBU) было принято решение сократить дистанцию женской гонки с 15 до 12,5 км. Завтра в Канаде пройдут эстафетные гонки.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Кэнмор-2019.
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