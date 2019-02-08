Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019

Новости спорта: В канадском Кэнморе завершился первый соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Следом за мужской индивидуальной гонкой на старт в Кэнморе вышли женщины. Лидер общего зачета Кубка мира Доротея Вирер завалила стрельбу, допустив 3 промаха, и показали лишь 22-й результат.

Лучше всех с канадским морозом справилась норвежка Тирил Экхофф, которая с одним промахом прошла всю дистанцию. Второй результат показала чешка Маркета Давидова (0 промахов). "Бронза" досталась итальянке Лизе Виттоцци (0 промахов).

Bright smiles in the finish as Roeiseland and Tandrevold welcome their teammate @TirilEckhoff who to first place on the last loop! #CAN19 pic.twitter.com/1y0ygInMPA — IBU World Cup (@IBU_WC) 7 февраля 2019 г.

Лучший результат среди украинок показала Яна Бондарь - 27-й.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+1+0+0) 36:32,9

2. Маркета Давидова (0+0+0+0) +9,8

3. Лиза Виттоцци (0+0+0+0) +20,9

...

27. Яна Бондарь (2+0+0+0) +

36. Елена Пидгрушная (0+1+0+0) +3:47,6

41. Надежда Белкина (0+0+1+0) +4:04,2

42. Юлия Джима (1+1+0+1) +4:11,5

45. Юлия Журавок (1+0+1+0) +4:24,4

Напомним, из-за сильных морозов в Кэнморе Международным союзом биатлонистов (IBU) было принято решение сократить дистанцию женской гонки с 15 до 12,5 км. Завтра в Канаде пройдут эстафетные гонки.