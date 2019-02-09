Санитра: Пидручный совершил непреднамеренный выстрел

Новости спорта: Пидручный совершил непреднамеренный выстрел, когда заряжал затвор.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе. Украинская сборная заняла 7-е место.

«Артём Прима после болезни показал очень хороший результат: уверенно на стрельбе и хорошо ногами бежал. Сергей Семёнов – стрельба хорошая, ногами на последнем круге имел ещё резерв. Думаю, в этом холоде также сделал свою работу на «отлично».

Тарас Лесюк дебютировал. Я был уверен, что он будет лучше стрелять, потому что на тренировке хорошо это делал. У него была проблема – на стрельбе стоя замёрзли руки. Поэтому были проблемы с запасными патронами. Дебют из-за стрельбы не удался.

Дмитрий Пидручный показал очень классный последний круг. Если посмотреть ногами, то был лучшим. Очень жаль за промах на последнем выстреле. Он совершил непреднамеренный выстрел, когда заряжал затвор. Палец был на спусковом крючке, и выстрел произошёл практически без контроля.

Работа над смазкой была очень тяжёлой. Спасибо ребятам, ведь в таком холоде тестировать и готовить лыжи очень сложно. Сервис сегодня сделал хорошую работу», — цитирует Санитру UA: БІАТЛОН.