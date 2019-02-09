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Дериземля: Если не отстоять Украину, то не будет независимости и будущего

Дериземля: Если не отстоять Украину, то не будет независимости и будущего
21:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Выдающийся украинский биатлонист, вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля рассказал, как помогал украинским военным.

Дериземля рассказал, что был шокирован, когда узнал, что украинские солдаты не были полностью оснащены.

"Когда мы начинали, то Центр поддержки армии был в Чернигове. Была активная фаза боевых действий 2014/2015 года. Когда мы открыли Центр, то люди просто несли по 5-10 гривен. Некоторые бизнесмены несли по 10 тысяч. Тогда крайне необходима была экипировка, средства защиты для солдат. Лично я думал, если призывают солдата или это доброволец, то его полностью одевают. Но, когда я приехал в Чернигов и ко мне обратился знакомый, сказав, что мы стоим на блокпосту, а у нас на 30 солдат два бронежилета и три каски, – я был в шоке", – рассказал Дериземля.

Сначала начал самостоятельно за собственные средства помогать. Если честно, было трудно финансово это вытаскивать. Было все больше и больше обращений, поэтому открыли Центр поддержки армии. Мы достаточно мощно помогали нашим ребятам с 13 и 41 батальона,
–  отметил экс-биатлонист.

Также Дериземля вспомнил интересную историю, которая произошла с его друзьями в зоне боевых действий.

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У меня знакомый заезжал в Донецкий аэропорт на ротацию. Водитель заболел, посадили нового, который перепутал дорогу и заехали к "сепарам". Их обстреляли, но чудом выжили,
– рассказал Андрей.

В конце концов, вице-президент ФБУ рассказал, почему ему не безразлична судьба украинских военных.

"Не знаю, возможно, воспитание. Мои родители научили, что нужно помогать. Возможно, это взгляд дальше, если не отстоять Украину, то не будет независимости, не будет будущего в государстве. Я в начале 2000-х в одном из интервью сказал, что патриот. Это было так необычно. Это уже после 2014-го нация стала более сознательной. Я действительно считаю себя патриотом Украины, люблю Украину и свой город. было много предложений выступать и работать в других странах. Я сейчас вижу свое будущее и своих детей в Украине. Поэтому я не равнодушен к этому. Я помогал, помогаю и по возможности продолжу помогать. К сожалению, для большинства украинцев после 2015 года, как это не звучит жестоко, война стала обыденностью. Действительно, происходит много мероприятий, не смежных с войной... Но жизнь продолжается, многие люди продолжают помогать. Большинство считает, что это обязанность государства", – резюмировал Дериземля.

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Биатлон, ФБУ, Новости спорта, Андрей Дериземля.
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