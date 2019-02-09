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Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора

Флойд Мейвезер сделал расистское высказывание в адрес Макгрегора
20:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Флойд Мейвезер заявил, что Макгрегор — это его белая версия и подделка.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался об экс-чемпионе UFC Коноре Макгрегоре.

«Конор — это белый Флойд Мейвезер. Он просто подделка. Чёртова фальшивка. Но при этом у меня есть к нему уважение. Снимаю перед ним шляпу. Имею в виду, что он настоящий боец», — сказал Мейвезер на шоу Кевина Харта.

Боксёрский поединок Мейвезера с Макгрегором состоялся в августе 2017 года. Техническим нокаутом в 10-м раунде победу одержал Флойд. Позднее Конор заявил, что предпочёл бы быть нокаутированным, а не побеждённым техническим нокаутом.

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«Хочу, чтобы карьера Конора продолжалась после нашего боя. Конечно, ему просто говорить об этом, когда бой закончился», — заявил Мейвезер.

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Бокс, Флойд Мейвезер, MMA, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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