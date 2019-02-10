НХЛ. Результаты матчей 9 февраля

Айлендерс – Колорадо – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 10 Седерберг (Ньето, Джонсон), 0:2 – 22 Джонсон (Керфут, Седерберг), 1:2 – 38 Эберле (Ли), 2:2 – 48 Бэйли (Пелек, Дэл Колл), 3:2 – 53 Пулок (Нелсон, Эберле), 3:3 – 57 Комфер (Уилсон, Седерберг), 4:3 – 62 Пулок (Нелсон, Сизикас).
Филадельфия – Анахайм – 6:2 (4:0, 0:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Вароне (Раффль), 2:0 – 10 Кутюрье (Вароне, Хегг), 3:0 – 11 Раффль (Лоутон, Макдоналд), 4:0 – 17 Линдблум (Ворачек, Кутюрье), 4:1 – 21 Хенрик (Гецлаф, Ричи), 4:2 – 44 Ричи (Ракелль, Гецлаф), 5:2 – 52 Патрик (Конекны, Кутюрье), 6:2 – 58 Конекны (ван Римсдайк, Сэнхайм).
Бостон – Лос-Анджелес – 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 24 Макэвой (Хейнен, Бержерон), 1:1 – 28 Иафалло (Кемпе, Мартинес), 1:2 – 34 Копитар (Браун, Фанюф), 2:2 – 43 Хейнен (Маршанд, Макэвой), 3:2 – 44 Крейчи (Пастрняк, Крюг), 4:2 – 46 Маршанд (Бержерон), 4:3 – 49 Томпсон (Лайпсик),4:4 – 55 Фантенберг (Тоффоли, Даути), 5:4 – 62 Бержерон (Крюг).
Баффало – Детройт – 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 21 Шири (), 2:0 – 30 Миттлстадт (Далин, Айкел), 2:1 – 37 Ларкин (Атанасиу, Ванек), 3:1 – 39 Окпосо (Родригес, Ристолайнен).
Нью-Джерси – Миннесота – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 6 Сени (Бутчер), 1:1 – 12 Фолиньо (Канин, Патерин), 1:2 – 24 Паризе (Сутер), 1:3 – 35 Эрикссон Эк (Фолиньо, Брудин), 2:3 – 43 Братт (Сиверсон), 2:4 – 47 Канин ().
Оттава – Виннипег – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Стоун (Балцерс, Тирни), 2:0 – 12 Дзингел (Сиси, Уайт), 2:1 – 22 Литтл (Бафлин, Лайне), 3:1 – 29 Стоун (Дюшен, Шабо), 4:1 – 32 Дюшен (Райан), 5:1 – 55 Смит (Пажо), 5:2 – 59 Лемье (Эплетон, Моррисси).
Сент-Луис – Нэшвилл – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Данн (Сундквист, Томас), 2:0 – 18 Тарасенко (Шенн), 2:1 – 27 Экхольм (Суббан, Смит), 3:1 – 30 Макикерн (Томас, Барбашев), 3:2 – 58 Джохансен (Йоси, Форсберг).
Аризона – Даллас – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Шайбы: 1:0 – 8 Голигоски (Оэстерле, Гальченюк), 2:0 – 35 Гальченюк (Голигоски, Казинс), 3:0 – 43 Гальченюк (Казинс, Келлер), 3:1 – 56 Радулов (Бенн, Клингберг), 3:2 – 56 Ричи (Хейсканен, Хинтц).
Эдмонтон – Сан-Хосе – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 10 Лабанк (Серенсен, Торнтон), 0:2 – 12 Кэйн (Гертл, Донской), 0:3 – 26 Лабанк (Кэйн, Майер), 1:3 – 32 Нюджент-Хопкинс (Чейссон), 1:4 – 41 Лабанк (Диллон, Торнтон), 1:5 – 44 Гертл (), 2:5 – 54 Кэссиан (Ларссон).
Монреаль – Торонто – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Шоу (Доми, Петри), 1:1 – 2 Юнссон (Хайман), 1:2 – 4 Зайцев (Райлли, Линдхольм), 2:2 – 21 Татар (Прайс, Уэбер), 3:2 – 47 Галлахер (Шоу, Доми), 3:3 – 48 В. Нюландер (Таварес), 3:4 – 62 Таварес (Райлли, Марнер).
Вашингтон – Флорида – 4:5 (0:2, 2:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 12 Ватрано (Экблад, Трочек), 0:2 – 13 Йэндл (Шейэн, Мальгин), 1:2 – 25 Коннолли (Бураковски), 1:3 – 29 Сивиур (Экблад), 2:3 – 39 Эллер (Коннолли, Дауд), 2:4 – 40 Брассар (), 3:4 – 46 Коннолли (Эллер, Бураковски), 4:4 – 56 Кузнецов (Овечкин, Орлов), 4:5 – 61 Хоффман (Барков, Йэндл).
Тампа-Бэй – Питтсбург – 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 13 Уилсон (Каллен, Блюгерс), 1:1 – 15 Чернак (Коберн, Пакетт), 2:1 – 15 Гурде (Хедман, Пойнт), 3:1 – 27 Чирелли (Киллорн, Макдона), 3:2 – 28 Макканн (Раст), 3:3 – 35 Раст (Генцел), 4:3 – 44 Джонсон (Стэмкос, Палат), 5:3 – 54 Миллер (Чирелли, Киллорн), 5:4 – 55 Пирсон (Кросби).
Вегас – Коламбус – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 4 Андерсон (Дженнер, Джонс), 1:1 – 4 Шмидт (Смит, Маршессо), 2:1 – 17 Меррилл (Смит, Карлссон), 2:2 – 35 Панарин (Харрингтон, Бьоркстранн), 3:2 – 49 Икин (Миллер, Бельмар), 3:3 – 54 Эткинсон (Дюбуа, Панарин), 3:4 – 57 Эткинсон (Панарин, Веренски).
Ванкувер – Калгари – 4:3 (2:2, 1:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Хорват (Руссель, Танев), 1:1 – 6 Линдхольм (Годро, Монахан), 2:1 – 12 Ливо (Пулио, Петтерссон), 2:2 – 13 Беннетт (Янковски, Нил), 2:3 – 33 Манжипан (Хэнифин), 3:3 – 35 Босер (Хаттон, Петтерссон).