Сборная Украины прибыла на XIV зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Новости спорта: Сегодня состоится торжественная церемония открытия соревнований.

Вчера вечером юношеская Олимпийская сборная Украины прилетела в столицу Боснии и Герцеговины для участия в XIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 10 по 15 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево. Об этом сообщает сайт НОК Украины.

В аэропорту украинских ребят встретила шеф миссии нашей команды Анна Сорокина.

Сразу по прибытию команда заселилась в отель, в котором проживают команды-участницы Олимпийского фестиваля-2019. Среди соседей сборной Украины команды из Бельгии, Литвы, Люксембурга, Словении, Словакии, Польши, Франции, Швейцарии, Чеихии, Венгрии и других европейских странах.

Сегодня на знаковом стадионе «Кошево» в Сараево, который 35 лет назад принимал ХIV зимние Олимпийские игры-1984, состоится торжественная церемония открытия соревнований, а уже в понедельник первыми свои соревнования начнут представители шорт-трека.

Напомним, на ЕЮОФ-2019 Украину представляют 22 спортсмена в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании и шорт-треке.