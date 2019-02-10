Биатлон. Тренерский штаб сборной Украины взял вину на себя за проваленный сезон

Новости спорта: Андрей Прокунин еще надеется исправить результаты сборной Украины на чемпионатах Европы и мира.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин взял на себя ответственность за неудачное выступление сборной в последних стартах. Об этом он рассказал UA:Біатлон.

«Девушки готовы. Психологически подавлены, но мы стараемся привести их в нормальное состояние. Показать, что сезон на этом не заканчивается. У всех команд бывают спады. Здесь, конечно, нужно садиться и анализировать, почему так происходит.

У нас в этом году было три пути. У Анастастии Меркушиной отдельный путь, у Юлии Джими - свой. Но команда в целом не показывает результатов. Поэтому нужно садиться и разбираться, где допущены ошибки. В прошлом году что-то сделали не так или еще что-нибудь.

Это совместная работа, ни в коем случае не вина спортсменок. В первую очередь, это вина тренерского состава, который не смог понять того, что происходит. Впереди еще половина сезона - мы довольно оптимистично настроены относительно чемпионата Европы и чемпионата мира. Готовимся и ожидаем результаты», - рассказал Прокунин.

На недавней эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе украинки заняли 14-е место.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная заняла худшее место в эстафете за всю историю выступлений, а капитан сборной Елена Пидгрушная показала худший результат карьеры в спринте на том же этапе.

Сегодня пять украинок будут бежать спринт на этапе в Кэнморе, начало - в 23:45 по киевскому времени.