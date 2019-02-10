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Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе

Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе
09:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня, 10 февраля, на 7-м этапе в Кэнморе (Канада) состоятся заключительные биатлонные баталии.

В последний соревновательный день пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Первыми на старт сегодня выйдут мужчины. Начало гонки запланировано на 21:20 по киевскому времени. Женский спринт начнется в 23:45 по киевскому времени. 

В составе мужской сборной Украины на старт выйдут Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Артем Тищенко. У женщин за Украину побегут Юлия Джима, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина и Елена Пидгрушная. Отметим, после женской эстафеты старший тренер национальной команды Андрей Прокунин рассказал, что вероятнее всего Пидгрушную в спринте заменит Мария Кручова.

Напомним, спринты не были запланированы на 7-м этапе Кубка мира, однако, в связи сильными морозами организаторы решили убрать масс-старты из программы соревнований. Кроме того, мужская спринтерская гонка должна была состоятся 9 февраля, но была перенесена на сегодня.

Составы сборной Украины 

Спринт. Мужчины (21:20) 

9. Сергей Семенов

45. Дмитрий Пидручный

72. Артем Прима

79. Артем Тищенко

Спринт. Женщины (23:45)

22. Юлия Джима

24. Юлия Журавок

47. Яна Бондарь

57. Надежда Белкина

83. Елена Пидгрушная

Ранее в Кэнморе прошли две эстафетные гонки. У мужчин триумфовали норвежцы, а женскую эстафету выиграли немки.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Кэнмор-2019.
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