Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе

Новости спорта: Сегодня, 10 февраля, на 7-м этапе в Кэнморе (Канада) состоятся заключительные биатлонные баталии.

В последний соревновательный день пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Первыми на старт сегодня выйдут мужчины. Начало гонки запланировано на 21:20 по киевскому времени. Женский спринт начнется в 23:45 по киевскому времени.

В составе мужской сборной Украины на старт выйдут Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Артем Тищенко. У женщин за Украину побегут Юлия Джима, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина и Елена Пидгрушная. Отметим, после женской эстафеты старший тренер национальной команды Андрей Прокунин рассказал, что вероятнее всего Пидгрушную в спринте заменит Мария Кручова.

Напомним, спринты не были запланированы на 7-м этапе Кубка мира, однако, в связи сильными морозами организаторы решили убрать масс-старты из программы соревнований. Кроме того, мужская спринтерская гонка должна была состоятся 9 февраля, но была перенесена на сегодня.

Составы сборной Украины

Спринт. Мужчины (21:20)

9. Сергей Семенов

45. Дмитрий Пидручный

72. Артем Прима

79. Артем Тищенко

Спринт. Женщины (23:45)

22. Юлия Джима

24. Юлия Журавок

47. Яна Бондарь

57. Надежда Белкина

83. Елена Пидгрушная

Ранее в Кэнморе прошли две эстафетные гонки. У мужчин триумфовали норвежцы, а женскую эстафету выиграли немки.