Биатлон. Состав сборной Украины на спринты в Кэнморе

В последний соревновательный день пройдут мужская и женская спринтерские гонки. Первыми на старт сегодня выйдут мужчины. Начало гонки запланировано на 21:20 по киевскому времени. Женский спринт начнется в 23:45 по киевскому времени.
В составе мужской сборной Украины на старт выйдут Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Артем Тищенко. У женщин за Украину побегут Юлия Джима, Юлия Журавок, Яна Бондарь, Надежда Белкина и Елена Пидгрушная. Отметим, после женской эстафеты старший тренер национальной команды Андрей Прокунин рассказал, что вероятнее всего Пидгрушную в спринте заменит Мария Кручова.
Напомним, спринты не были запланированы на 7-м этапе Кубка мира, однако, в связи сильными морозами организаторы решили убрать масс-старты из программы соревнований. Кроме того, мужская спринтерская гонка должна была состоятся 9 февраля, но была перенесена на сегодня.
Составы сборной Украины
Спринт. Мужчины (21:20)
9. Сергей Семенов
45. Дмитрий Пидручный
72. Артем Прима
79. Артем Тищенко
Спринт. Женщины (23:45)
22. Юлия Джима
24. Юлия Журавок
47. Яна Бондарь
57. Надежда Белкина
83. Елена Пидгрушная
Ранее в Кэнморе прошли две эстафетные гонки. У мужчин триумфовали норвежцы, а женскую эстафету выиграли немки.