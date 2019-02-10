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Биатлон: где смотреть гонки 10 февраля

Биатлон: где смотреть гонки 10 февраля
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Кубок мира по биатлону: этап в Кэнморе завершат спринтерские гонки.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) в воскресенье, 10 февраля, завершится спринтерскими гонками на 10 км у мужчин и 7,5 км - у женщин.

В мужском спринте, который начнется в 21.20 по киевскому времени, Украину представят Сергей Семенов (9-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (45), Артем Прима (72) и Артем Тищенко (79).

В 23.45 на дистанцию женской гонки уйдут Юлия Джима (22), Юлия Журавок (24), Яна Бондарь (47), Надежда Белкина (57) и Елена Пидгрушная (83).

21:20 Спринт 10 км, Мужчины UA-Перший

23:45 Спринт 7.5 км, Женщины UA-Перший

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Как отметил ранее старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин в комментарии по итогам эстафеты, Елена Пидгрушная заявлена в спринт, но с высокой вероятностью может быть заменена на Марию Кручову.

Следующий этап Кубка мира состоится также за океаном: 14-17 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) пройдут спринт, гонки преследования, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

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Биатлон, Канада, Спринт, Новости биатлона, Кэнмор.
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