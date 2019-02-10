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Состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении

Состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости спорта: Объявлен состав сборной Украины на зимний ЧЕ по легкой атлетике.

Соревнования состоятся в Глазго 1-3 марта.

Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

После чемпионата Украины в Сумах Исполнительный комитет ФЛАУ назвал состав из 33 спортсменов, которые с 1 по 3 марта будут выступать на соревнованиях в Глазго. 

Женщины: Яна Качур (60 метров), Анна Плотицына (60 метров с барьерами), Наталья Ручковская (60 метров с барьерами), Анна Чубковцова (60 метров с барьерами), Екатерина Климюк (400 метров), Татьяна Мельник (400 метров), Анна Рыжикова (400 метров), Ольга Ляхова (800 метров), Татьяна Петлюк (800 метров), Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Юлия Левченко (прыжки в высоту), Екатерина Табашник (прыжки в высоту) Марина Килипко (прыжки с шестом), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Корсун (тройной прыжок), Анна Красуцкая (тройной прыжок), Ольга Саладуха (тройной прыжок), Ольга Голодная (толкание ядра), Алина Шух (пятиборье).

Мужчины: Василий Макух (60 метров), Александр Соколов (60 метров), Владимир Супрун (60 метров), Виталий Бутрым (400 метров), Даниил Даниленко (400 метров), Евгений Гуцол (800 метров), Владимир Киц (1500 метров) Алексей Касьянов (60 метров с барьерами), Богдан Черномаз (60 метров с барьерами), Артем Шаматрин (60 метров с барьерами), Дмитрий Демьянюк (прыжки в высоту), Андрей Проценко (прыжки в высоту), Владислав Мазур (прыжки в длину), Сергей Никифоров (прыжки в длину).

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В случае, если Василий Иваницкий войдет в шестерку семиборцев в топ-листе сезона и получит специальное приглашение на чемпионат Европы, то его включат в сборную дополнительно.

Отметим, что Алексей Касьянов поедет на чемпионат Европы не в семиборье, поскольку на чемпионате Украины не сумел попасть в тройку призеров. В свою очередь, спринтер Кристина Стуй вынуждена досрочно завершить зимний сезон из-за травмы.

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Легкая атлетика, Бег, Прыжки, Новости спорта, ФЛАУ.
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